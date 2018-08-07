Минздрав опупликовал список опасных пляжей Украины

07.08.2018 16:45

В воде на 154 украинских пляжах зафиксировано микробное загрязнение в виде лактопозитивной кишечной палочкой. Информацию об этом опубликовал Центр общественного здоровья МЗ Украины, сообщает Телеканал новостей «24».

Данные основаны на результатах исследования воды с 27 июля по 3 августа. Среди загрязненных водоемов: реки, озера, пруды и водоемы морского побережья.

Опасные пляжи МЗ обозначило в следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской (и Киеве), Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях .

Подробную информацию о пляжах в каждой из областей можно посмотреть на сайте Минздрава.