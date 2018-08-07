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“Мы с самого начала были за Россию, а сейчас получается старики никому не нужны!”:Крымские бабушки негодуют. Есть нечего

07.08.2018 15:03
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“Мы с самого начала были за Россию, а сейчас получается старики никому не нужны!”:Крымские бабушки негодуют. Есть нечего

Пенсия русских оккупантов для крымчан оказалась настолько «большой», а цены настолько «низкими», что последние вынуждены торговать барахлом на блошином рынке, чтобы как-то прожить и не протянуть ноги..
“Мы с самого начала были за Россию, а сейчас получается старики никому не нужны!”: Крымские бабушки негодуют. Есть нечего!
Источник Слово



Теги: Донбасс, Крым, голод, пенсии
 
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