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"Недействителен": в Раде поставили крест на "особом статусе" Донбасса, пообещав отменить закон. ВИДЕО
Скандальный закон об особом статусе Донбасса, принятый под давлением Кремля в рамках Минских соглашений, скорее всего, продлен не будет.
Громкое заявление о законе по Донбассу сделал в эфире "112 Украина" депутат Рады от БПП Иван Винник, передает "Диалог.UA".
Винник заверил, что действие закона "Об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО", на котором в свое время очень настаивал Кремль, продлено не будет. Дело в том, что в нем содержатся устаревшие пункты, в частности, о местных выборах на территории, которые должны были состоятся после вывода оттуда российских войск и вооружения.
Они были запланированы на 2015 год, однако прекращать агрессию РФ не пожелала, и планы сорвались. "Он (закон - ред.) недействителен", - подчеркнул депутат. Кроме того, отметил Винник, на сегодняшний день у Украины имеется другой законопроект, который адекватно оценивает ситуацию по Донбассу и ставит реальные задачи.
Речь о так называемом законе о деоккупации и реинтеграции Донбасса, который привел в бешенство путинский режим. В нем РФ официально признается страной агрессором. Кроме того, там полностью определяется сценарий освобождения украинской территории от оккупанта.
Теги: Россия, Донбасс, закон, Верховная Рада, агрессор, особый статус, РФ, Минские соглашения
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