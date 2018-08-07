Россия готовит массовые провокации и захват Херсона: генерал ВСУ Романенко сделал громкое заявление

07.08.2018 22:05

Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заверил, что Россия будет пытаться всеми способами повлиять на президентские выборы в Украине и готова реализовать план по захвату Херсонской области.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Факты", передает "Диалог.UA".

По его словам, Москва готова осуществить вмешательство в президентскую кампанию в Украине 2019 года, данная информация уже является фактом, который обсуждают многие ныне оживившиеся прокремлевские общественные активисты и политики.

Фокус состоит в том, что Кремлю более выгодно обеспечить победу своих кандидатов на пост президента или же проспонсировать парламентскую кампанию, нежели продолжать воевать с Украиной на Донбассе.

Более того, ситуация в аннексированном Крыму оставляет желать лучшего: оккупант не способен обеспечить полуостров водным ресурсом, поэтому Москва рассматривает возможность захвата некоторых украинских территорий.

В частности, у России есть уже разработанный план по оккупации Херсонской области. Впрочем, Украина в таком случае может дать агрессору очень жесткий отпор, отмечает Романенко.

Также генерал подчеркнул, что Украина в случае обострения военного конфликта с Россией будет вынуждена действовать крайне жестко.