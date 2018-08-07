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У Порошенко сделали громкое заявление о прекращении автобусного сообщения с Россией

07.08.2018 12:20
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У Порошенко сделали громкое заявление о прекращении автобусного сообщения с Россией

Постоянное представительство президента Украины в АР Крым выступает за прекращение прямого автобусного сообщения между Украиной и Россией.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает apostrophe.ua.

"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения", - отметил Гданов, комментируя предложение Министерства инфраструктуры о прекращении прямого железнодорожного сообщения с Россией.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, железная дорога, сообщение, Порошенко, заявление, автобусы
 
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