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В одесской пиццерии женщину укусила крыса
07.08.2018 21:44
В Одессе в одном из заведений общественного питания женщину укусила крыса. Об этом сообщает дочь пострадавшей Татьяна в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.
По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии Олио на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.
Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.
Источник Корреспондент
Теги: Донбасс, Одесса, женщина, крыса, пиццерия
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