В одесской пиццерии женщину укусила крыса

07.08.2018 21:44

В Одессе в одном из заведений общественного питания женщину укусила крыса. Об этом сообщает дочь пострадавшей Татьяна в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.

По словам девушки, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе в пиццерии Олио на Гаванной. Крысы бегали прямо под ее столом, разогнать их пыталась только официант с метлой.

Отмечено, что сразу после укуса женщина обратилась в больницу, где, к счастью, нашлась вакцина для прививок.

Источник Корреспондент