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Батальон "Сомали" готовится штурмовать новый участок фронта: появилось видео

08.08.2018 08:16
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Батальон "Сомали" готовится штурмовать новый участок фронта: появилось видео

Батальон боевиков "ДНР" "Сомали" проводит отработку штурмовых навыков перед переброской на новый участок фронта на оккупированной части Донецкой области.

На одном из ресурсов оккупантов в YouTube опубликовано видео тренировок. По данным, боевиков  вывели из поселка Зайцево и сейчас они совершенствуют  штурмовые навыки, огневую работу в маленьких группах, а также отрабатывают элементы с преодолением препятствий на пересеченной местности.

В то же время на какой именно участок фронта их перебросят неизвестно.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, штурм, батальон "Сомали"
 
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