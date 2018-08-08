Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз

08.08.2018 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз

В конфликтной ситуации с Венгрией из-за Закарпатской области Киеву не стоит надеяться на поддержку со стороны НАТО или Евросоюза.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя заявления официального Будапешта о введении новой должности в кабинете министров – «министр по делам Закарпатья».

Кравченко подчеркнул, что несмотря на то, что Сербия, Румыния и Словакия постоянно получают от Будапешта подобные претензии, создать «антивенгерскую коалицию» не получится. Более того, по словам международника, последние заявления и действия Венгрии не стали чем-то новым или неожиданным для специалистов. 

«В новой конституции Венгрии, которая была принята 2011 году, есть заявления о необходимости «собирания своих территорий» и «объединении своего народа», основой которых является отказ принимать «несправедливый», по мнению современной венгерской власти, Трианонский мирный договор. Согласно документу, тогдашние Чехословакия, Румыния и Югославия получили территории, на которых проживало немало венгров. 



Теги: политика, Донбасс, Венгрия, Закарпатье
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх