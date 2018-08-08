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Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз
В конфликтной ситуации с Венгрией из-за Закарпатской области Киеву не стоит надеяться на поддержку со стороны НАТО или Евросоюза.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко, комментируя заявления официального Будапешта о введении новой должности в кабинете министров – «министр по делам Закарпатья».
Кравченко подчеркнул, что несмотря на то, что Сербия, Румыния и Словакия постоянно получают от Будапешта подобные претензии, создать «антивенгерскую коалицию» не получится. Более того, по словам международника, последние заявления и действия Венгрии не стали чем-то новым или неожиданным для специалистов.
«В новой конституции Венгрии, которая была принята 2011 году, есть заявления о необходимости «собирания своих территорий» и «объединении своего народа», основой которых является отказ принимать «несправедливый», по мнению современной венгерской власти, Трианонский мирный договор. Согласно документу, тогдашние Чехословакия, Румыния и Югославия получили территории, на которых проживало немало венгров.
Теги: политика, Донбасс, Венгрия, Закарпатье
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