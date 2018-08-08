«Депутат» из «ЛНР» получил восемь лет тюрьмы

08.08.2018 19:48

По материалам СБУ к 8 годам заключения приговорен житель пгт Хрустальное (Луганская область), так называемый «депутат» «народного совета ЛНР».



Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБУ.



«Правоохранители установили, что житель Хрустального в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник активно поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских "законов" псевдореспублики», – говорится в сообщении.



Также в Службе безопасности добавили, что оперативники задержали «политического деятеля» при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.



Лисичанский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ч.2 ст.110). Приговор вступил в законную силу.

Источник: https://zi.dn.ua