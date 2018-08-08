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Идет настоящее пекло. Синоптики испугали украинцев усилением жары.
08.08.2018 11:31
В ближайшую неделю погода в Украине меняться не будет, но уже 12 августа, и в следующие дни начнется настоящее пекло.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет антициклон, который поставит погоду на паузу, и до 12 августа будет сухо, преимущественно ясно и маловетрено. Она отмечает: «Температура воздуха также будет без особых изменений. И во вторник, 8 августа, и до конца недели столбики термометров будут колебаться в пределах + 25 + 29 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке + 27 + 32 градуса. В Киеве в среду будет сухо и солнечно, в течение дня +26, +27 градусов. Такая погода в столице продержится до выходных, однако уже в воскресенье и в начале следующей недели к нам придет усиление жары».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
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