Які ліки заборонили в Україні: повний список

08.08.2018 13:55

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжує встановлювати заборони на ліки, які містять небезпечний порошок, а також ліки, які не відповідають основам законодавства.

Про це інформує Держлікслужба.

У 2018 році в Україні заборонили такі препарати:

Антибіотики:

«Ауроксон», антибіотик для лікування інфекцій дихальних шляхів («Ауробіндо Фарма Лтд», Індія);

«Офлоксин 200», антибіотик для лікування інфекцій (компанія «Зентіва» з Чехії);

Вакцини:

«Еувакс В», вакцину для профілактики гепатиту В, («LG Life Sciences, Ltd.», Корея);

«Імовакс поліо», вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер, Франція);

«Приорікс», вакцина від кору («Фідія Фармацеутіці С.П.А.», Італія);

Вакцина від БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);

Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія);

Вітаміни:

«Кальцикер» для профілактики дефіциту кальцію («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);

Антисептики:

«Спирт Етиловий» 70%, «Укрспирт»

«Етанол» 70 %, (ПП «Кілафф», Україна)

Розчин для ін’єкцій:

«Актемра» розчин для ін’єкцій, який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія.

«Артифрин-Здоров’я Форте», розчин для інфузій (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна).

«Гідроксипрогестерон капронат», розчин для ін’єкцій олійний (Стероїд C.п.А., Італія);

«Натрію Хлорид», розчин для ін’єкцій (ТзОВ фірма «Новофарм-Біосинтез», Україна).

«Новокаїн-Дарниця» серії VU 181217, препарат для анестезії («Фармацевтична фірма» Дарниця», Україна);

«Но-Х-ша» розчин для ін’єкцій від спазмів (АТ «Лекхім-Харків»);

«Ультравіст 370», розчин для інфузій (введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);

«Хуміра», розчин для ін’єкцій (Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);

«Ультравіст 370», розчин для інфузій, (Байєр Фарма АГ, Німеччина).

«Розчин Рінгера», (ТОВ «Юрія-Фарм», Україна).

Ліки для діабетиків:

«Метформін», таблетки для зниження цукру в крові («Індоко Ремедіс Лімітед»);

Серцево-судинні захворювання:

«Амлосартан», таблетки від есенціальної гіпертензії (ПАТ «Фармак», Україна);

Валсартан» порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових від високого тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай)

«Ванатекс», «Ванатекс Комбі» від тиску (Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А.);

«Вазар» для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД Мальта);

«Діфорс», «Діокор» та «Діокор Соло» від гіпертензії (ТОВ «Фарма Старт»);

«Ізо-Мік», препарат для сердечників (українська фармацевтична компанія «Мікрохім»);

«Корсар», ліки від артеріальної гіпертензії (ПАТ «Фармак», Україна);

«Лізоретик», препарат для лікування артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);

«Тіара Дуо», «Тіара Тріо», ліки від тиску (ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»);

Спазмалітики:

«Ацетилсаліцилова кислота» (аспірин) («Лубнифарм», Україна); «Долоксен», таблетки проти болю («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);

Від хвороб горла та носа:

«Амброксол», таблетки від кашлю («Лекхім-Харків»);

«Стрепсілс з ментолом та евкаліптом» льодяники серії DG546 від болю в горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія).

Шлунково-кишковий тракт:

«Еспікол Бебі» для лікування порушень з боку травного тракту («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);

«Ентерожеміна», ліки від дисбактеріозу кишківнику («Санофі С.п.A.», Італія);

«Ентеросгель ЕкстраКапс», ліки від отруєння (ПрАТ «ЕОФ «Креома-Фарм»);

Від інфекцій:

«Ламідерм» крем проти грибкових інфекцій шкіри («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);

«Неотрізол», препарат від гінекологічних інфекцій («Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед»);

Хвороби нервової системи:

«Нейровітан», таблетки для лікування захворювань нервової системи («Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.», Йорданія);

«Фенобарбітал», ліки від епілепсії (Хармен Фінохем Лтд., Iндiя).

Від травм:

«Диклобене» пластир, серії: Меркле ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;

Від онкозахворювань:

Порошок OPDIVO проти пухлин («Bristol Myers Squibb», Німеччина).

Источник: https://from-ua.com