Энергокомпаниям официально разрешили повышать тарифы

08.08.2018 17:25

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разместила проекты постановлений об увеличении тарифов НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ТЭЦ и НЭК "Укрэнерго" для поднятия зарплат сотрудникам этих предприятий. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает УП.

Соответствующие документы регулятор предварительно одобрил на заседании 7 августа.

В частности, тариф на отпуск электроэнергии, производимой на атомных электростанциях (АЭС) НАЭК "Энергоатом" предлагается поднять на 3,2% (на 1,73 коп./кВт*ч) – до 55,76 коп./кВт-ч (без НДС). За счет этого фонд оплаты труда компании должен вырасти с октября на 194,15 млн гривен.

В свою очередь средний тариф для ГЭС "Укргидроэнерго", с целью включения дополнительных затрат на оплату труда, предлагается увеличить на 0,4% (на 0,11 коп./кВт-ч) – до 28,25 коп./кВт-ч, для ГАЭС – на 0,03% (на 0,1 коп./кВт-ч), до 288,95 коп./кВт-ч.

При этом двухставочные тарифы на IV квартал изменяться в части ставки платы за рабочую мощность и будут составлять 92 тыс. 82,8 грн/МВт для ГЭС и 443 тыс. 62,8 грн/МВт для ГАЭС (все – без НДС).

Среднегодовой тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии НКРЭКУ предлагает увеличить на 1,5% (на 0,075 коп./кВт-ч) – до 4,969 коп./кВт-ч. При этом тариф компании на IV квартал изменяться на 5,2% - до 5,406 коп./кВт-ч (все – без НДС).

Источник: https://from-ua.com