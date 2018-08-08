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На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника

08.08.2018 18:25
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На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника

В селе Большой Бычков (Закарпатская область) двое мужчин ранили начальника пограничной заставы.

Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на полицию в среду, 8 августа.

Отмечается, что сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили во вторник, 7 августа, около 19:00. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, пострадал майор, начальник пограничной заставы.

«На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что произошел конфликт между начальником погранзаставы и двумя местными жителями. Полиция установила личности участников конфликта – это житель села Большой Бычков 1994 года рождения и житель Рахова 1981 года рождения», – говорится в сообщении.

Во время конфликта, причина которого сейчас выясняется, житель Рахова выстрелил в пограничника из зарегистрированого оружия с резиновыми пулями. Мужчина совершил два выстрела, в результате чего офицер получил ранения. Врачи диагностировали, что у майора закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.

«По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса, а именно умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей», – пишет издание.

Участники конфликта задержаны, их взяли под стражу на трое суток, а дальше следователи готовят представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что информацию о нападении на офицера подтверждает и Госпогранслужба.

По информации ведомства, пограничники отслеживали полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину. Во время этого якобы и произошел конфликт с тремя мужчинами.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Закарпатье, контрабанда, пограничники
 
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