На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника

08.08.2018 18:25

В селе Большой Бычков (Закарпатская область) двое мужчин ранили начальника пограничной заставы.



Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на полицию в среду, 8 августа.



Отмечается, что сообщение о нападении правоохранители Раховского отделения полиции получили во вторник, 7 августа, около 19:00. В полицию обратился инспектор пограничной службы. По его словам, пострадал майор, начальник пограничной заставы.



«На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что произошел конфликт между начальником погранзаставы и двумя местными жителями. Полиция установила личности участников конфликта – это житель села Большой Бычков 1994 года рождения и житель Рахова 1981 года рождения», – говорится в сообщении.



Во время конфликта, причина которого сейчас выясняется, житель Рахова выстрелил в пограничника из зарегистрированого оружия с резиновыми пулями. Мужчина совершил два выстрела, в результате чего офицер получил ранения. Врачи диагностировали, что у майора закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.



«По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса, а именно умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей», – пишет издание.



Участники конфликта задержаны, их взяли под стражу на трое суток, а дальше следователи готовят представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.



Отметим, что информацию о нападении на офицера подтверждает и Госпогранслужба.



По информации ведомства, пограничники отслеживали полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину. Во время этого якобы и произошел конфликт с тремя мужчинами.

Источник: https://zi.dn.ua