Переметнуться в Россию станет проще: РФ упрощает процедуру получения гражданства

08.08.2018 21:00

Российская Федерация гостеприимно открывает двери для людей, которые проживают в государствах, где происходят войны и смена политического режима.

Российские власти готовятся принять закон, предусматривающий упрощение получения гражданства страны-агрессора для "беженцев" из стран, где Россия спровоцировала вооруженные конфликты. Известно, что соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму РФ, передает "Диалог.UA".

Кремль позаботился о тех, кто является сторонником его политики и симпатизирует российскому агрессору.

Авторы документа предполагают, что их инициатива поможет украинцам и грузинам, которые переметнулись на сторону врага.

Что интересно, точного определения понятия "изменение политического режима" в проекте не указали. "Поклонники" Путина без труда смогут получить российское гражданство, предоставив свои отпечатки пальцев и проверившись на отсутствие ВИЧ и зависимости от наркотических средств.



Источник: www.dialog.ua