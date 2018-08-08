- Студенческие стипендии в Украине: кто и сколько получит, появилась официальная информация19:00
- Трамп написал Путину письмо18:40
- На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника18:25
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость17:38
- Энергокомпаниям официально разрешили повышать тарифы17:25
- Солдат-срочник сделал доклад о порядке на службе и застрелился17:08
- Юлия Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг: украинцы видят ее главой государства16:14
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка15:58
- Украина получит новые локомотивы General Electric: Гройсман назвал сроки15:40
Прекращение автобусного сообщения с Россией: у Порошенко назвали причины
Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию
Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве. – Ред.) Изет Гданов, предложивший отменить прямое автобусное сообщение между Украиной и Россией, заявил "Апострофу", что эта инициатива обусловлена целым рядом причин.
"Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма", — пояснил он.
Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию. Кроме того, чиновник хотел бы "прекращения всех взаимоотношений и сообщений с агрессором".
"Россия захватила часть наших территорий, у нас война. Ничего хорошего от оккупанта мы не ждем", — заключил он.
Как сообщалось, власти Украины намерены прекратить железнодорожное сообщение с Россией в качестве ответа на блокирование украинские судов в Азовском море.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией есть две составляющие – грузовая и пассажирская.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, автобус, Порошенко
- Направлялись в Россию: стало известно, кто ехал в злополучном автобусе, сгоревшем в Казахстане. ВИДЕО
- В России в жутком ДТП погибли 16 человек
- В России пассажирский автобус, следовавший в Донецк, попал в серьезное ДТП: есть пострадавшие
- Срочно! В России перевернулся автобус с украинцами
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Мнение аналитика: Пока российские войска находятся на Донбассе, регион неумолимо приближается к физической смерти
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка15:58
- В Мариуполе на Центральном пляже в море стекает поток грязной воды15:20
- Военные РФ в ОРДО избили наемника и живьем закопали его в землю14:52
- Что происходит? Мариупольцы руками сгребают тысячи мертвых бычков на побережье Азовского моря (ВИДЕО)13:40
- «Наехали на мину»: трое боевиков подорвались на минах12:28
- «От «Новороссии» никто не отказался!»: журналист рассказал о новой опасности в Украине12:05
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Студенческие стипендии в Украине: кто и сколько получит, появилась официальная информация19:00
- Трамп написал Путину письмо18:40
- На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника18:25
- В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"18:10
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость17:38
- Энергокомпаниям официально разрешили повышать тарифы17:25
- Солдат-срочник сделал доклад о порядке на службе и застрелился17:08
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Россию признают спонсором терроризма – подробности невероятного удара из США 16:35
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака13:27
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Какие знаки зодиака самые умные07:43
- Врачи признали длительный сон опасным для жизни07:25
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Стало известно, как работодатели обманывают украинцев19:42
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО