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«Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
08.08.2018 15:58
В социальных сетях жители ОРДЛО сообщают об огромной пробке, собравшейся на Краснодонском въезде в оккупированный Луганск.
По словам пользователей, боевики тщательно осматривают все транспортные средства:
«На Краснодонском въезде в Луганск сейчас шмонают все машины, сейчас пробка уже машин 100 стоит на въезд в город»
«Правильно! по распоряжению фельдмаршала за вами глаз да глаз нужен!»
«Фельдмаршалу на бухло наДА»
«Что ищут?».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, машины, проверка, оккупация
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