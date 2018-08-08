«Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка

08.08.2018 15:58

В социальных сетях жители ОРДЛО сообщают об огромной пробке, собравшейся на Краснодонском въезде в оккупированный Луганск.

По словам пользователей, боевики тщательно осматривают все транспортные средства:

«На Краснодонском въезде в Луганск сейчас шмонают все машины, сейчас пробка уже машин 100 стоит на въезд в город»

«Правильно! по распоряжению фельдмаршала за вами глаз да глаз нужен!»

«Фельдмаршалу на бухло наДА»

«Что ищут?».

Источник: https://donpress.com