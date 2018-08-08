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Студенческие стипендии в Украине: кто и сколько получит, появилась официальная информация
Получат далеко не все: для каждого студента академический и общий рейтинг вычисляется отдельно
Стало известно, как и в каком размере будут назначаться студенческие стипендии в новом учебном году, пишет politeka.
Если раньше было достаточно, чтобы средний балл был четыре, то есть, учась как на пятерки, так и на тройки, студенты спокойно получали деньги, то теперь все иначе. В 2017 году ввели новую схему выплат: стипендии начали делить на академическую и социальную. Также изменились требования к студентам, которые ее получали. Деньги будут получать только студенты с высокими рейтингами.
Для каждого студента его академический и общий рейтинг вычисляется отдельно. Но единой унифицированной системы рейтингов не существует, этим занимается каждый вуз отдельно. Измеряется рейтинг в баллах, причем 90% в нем составляет успеваемость, 10% — активность в социуме. Академический рейтинг зависит от успехов в учебе. Не получат стипендии студенты с академическими задолженностями.
Общий же рейтинг учитывает не учебную активность студента, а его социальную деятельность на благо вуза. Например, за научную работу и участие в жизни вуза. Получат дополнительные баллы студенты, которые защищают честь вуза на спортивных соревнованиях, чемпионатах.
Студенты вузов с уровнем аккредитации I-II степени (техникум, училище, колледж) будут получать по 980 гривен в месяц. Учащиеся на специальностях, для которых предусматривается повышенная сумма, получат 1250 гривен в месяц.
Студенты, которые поступили в вузы с уровнем аккредитации III-IV (институт, консерватория, академия, университет) и учатся по квалификационно-образовательному уровню «специалист», «бакалавр» или «магистр», будут получать по 1300 гривен.
«Президентская» стипендия выше: для студентов вузов с уровнем аккредитации III-IV — 2720 гривен, в вузах с уровнем аккредитации I-II — 1900 гривен, для учащихся профессионально-технических училищ — 1420 гривен.
Как объяснили в МОН, сумма стипендий может вырасти только в том случае, если увеличится размер прожиточного минимума.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, студенты, стипендия
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