Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость

08.08.2018 17:38

Несмотря на стремление стать членом НАТО, Грузии в ближайшее время этого не удастся сделать.

Как передает replyua.net, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичус в интервью «Польскому радио». «Будущее Грузии в НАТО на сегодняшний день туманно, однако мы призываем Тбилиси последовательно выполнять реформы и, когда придет время принимать политические решения, страна будет готова», - сказал министр. Он напомнил, что Грузия не является единственной страной на постсоветском пространстве, которая демонстрирует инициативу стать членом Североатлантического альянса.



«Этого хотят также Украина, Молдова и Армения, но развязанные Кремлем территориальные и этнические конфликты очень мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими структурами и структурами безопасности», – сказал глава МИД Литвы.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем получит членство в Альянсе.