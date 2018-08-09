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Модульные городки для переселенцев с Донбасса превращаются в "депрессивные гетто"
Модульные поселения для переселенцев из Донбасса, которые были предложены как временное жилье, сегодня превращаются в неблагополучные изолированные гетто.
Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на журнал "Новое время".
В качестве примера приводится городок, который был построен в 2015 году на месте бывшей свалки в Харькове. Срок эксплуатации строений, возведенных за средства правительства Германии, истек еще год назад.
В некоторых домиках уже протекает крыша, выходит из строя бытовая техника. Несмотря на это, люди не покидают жилье. На данный момент в указанном городке живут 249 человек, 90% из которых – инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи.
По словам главы правления общественной организации "Станция Харьков" Аллы Фещенко, жители харьковского поселения не могут полноценно интегрироваться в общество.
"Люди годами живут одними и теми же проблемами, варятся в собственном соку. Какая интеграция, если они вообще не общаются с внешним миром?", - отметила она, добавив, что часть людей понимают ситуацию, но другого выхода у них нет.
Фещенко также отметила, что за три года в городке образовалась своя иерархия и законы. "Могут избить своих же, если что-то не нравится", - пояснила она.
Помощь жителям городка оказывают волонтеры и благотворительные фонды. Волонтеры констатируют, что многие из их подопечных прирастают к этим гуманитарным “костылям” и уже не могут без них обходиться.
"Самое страшное, что в некоторых городках начинают формироваться своеобразные гетто", — констатировал директор департамента гуманитарных программ благотворительного фонда Каритас Украина Григорий Селищук.
По его словам, жители этих поселений несчастливы, и воспринимают свое временное жилье как зло, с которым нужно мириться.
После общения с жителями харьковского городка журналисты отметили напряженную атмосферу. Переселенцы испытывают не только психологический, но и физический дискомфорт.
При этом отмечается, что харьковский городок для переселенцев считается самым успешным по сравнению с остальными.
Теги: Донбасс, гетто, переселенцы, модуль
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