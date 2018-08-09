В Киеве женщина повесилась на лестнице с плюшевым мишкой в руках

09.08.2018 19:56

В среду, 8 августа, в Киеве на улице Генерала Наумова, 19 обнаружили труп женщины. Она повесилась на лестничном марше пожарной лестнице.

Инцидент случился около 20:00. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По словам местных жителей, женщина пришла к молодому человеку, который проживает в этом доме. Она находилась в нетрезвом состоянии. Соседи говорят, что слышали скандал пары. После чего девушка вышла на улицу. Спустя некоторое время очевидцы обнаружили тело женщины, висящим между лестничными пролетами первого и второго этажа. На место прибыли медики, однако им оставалось только констатировать смерть.

Женщина, 1987 года рождения, повесилась на ремешке от сумки, а в руках у нее был ее любимый плюшевый мишка. Что конкретно стало причиной такого поступка — неизвестно. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.