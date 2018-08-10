Будет действовать быстро: Россия продолжит наступление, нужна «победа»

10.08.2018 09:50

У Владимира Путина сейчас нет другого выбора, как продолжить наступление в Украине, ведь ему нужно отвлечь население от внешних проблем «победой», пишет politeka.

Об этом рассказал эксперт по вопросам Крыма, председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

«Он будет наступать. У него нет другого выхода – там не все так хорошо с экономикой, поэтому ему нужен внешний фактор, чтобы сплачивать вокруг себя зазомбированное население, которому нужна победа», — отметил он.

При этом эксперт добавляет, что «агрессивная сущность» Путина не изменилась, а угроза только растет.

«Сейчас он играет с Трампом, Макроном, Меркель. Когда они наконец поймут это, у Путина не останется другого пути для доминирования в стране и по соседству, кроме ядерной угрозы и кибервойн. Агрессивная сущность путинского режима не изменилась – она лишь будет усиливаться», — считает Клименок.

Он отметил, что расшатать ситуацию попытаются накануне выборов весной 2019 года.

«Думаю, что тема «Новороссии» не ушла, и мы увидим ее или в военном виде, или сначала в политическом – весной, перед выборами-2019. Нужно просчитывать варианты действий и противодействий», — добавил эксперт.

Клименко также отмечает, что дать адекватный ответ Путину сейчас очень сложно, ведь он, как диктатор, может быстрее принимать решения.

«Он авторитарный лидер, даже диктатор. Цикл «проблема-решение-выполнение решения» у него занимает очень мало времени. Демократии или, тем более, международные организации вроде НАТО или ЕС, которые состоят почти из трех десятков стран, даже теоретически не могут действовать так быстро. Поэтому диктатор всегда действует более оперативно», — отметил Клименко.

Он добавил, что за последние десятилетия Путин коррумпировал не только очень много политиков в европейских странах, но и СМИ, что сейчас играет ему на руку.

Источник: https://from-ua.com