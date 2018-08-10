Cитуация в Азовском море накалилась: корабли подходят вплотную

10.08.2018 08:28

Над Азовским морем сгустились тучи российско-украинского противостояния. Украинские пограничники жалуются, что российские корабли подходят прямо вплотную. На данный момент возникла угроза перекрытия украинских портов в регионе, ограничения рыбалки и иной экономической деятельности, передает Бизнес.Медиа.

«Российские корабли ходят совсем рядом, готовые в любое время напасть с моря. Каждая провокация может перерасти в войну. Мы живем на пороховой бочке», — говорит соучредитель Мариупольского общественного движения Галина Однорог.

Экспреты же отмечают, что морская блокада, которую ввела Россия, прежде всего ведет к экономическим потерям для Украины.

«Она создает большую напряженность в таких городах, как Мариуполь, в меньших городах и селах, где благосостояние людей зависит от рыболовства и морской торговли», — объяснил аналитик Центра Разумкова Алексей Мельник.

Источник: https://from-ua.com