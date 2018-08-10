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Дождь из звезд Персеиды: названы даты, когда украинцы смогут увидеть самый большой звездопад года
"Космическое шоу" в Украине можно будет увидеть уже завтра ночью.
Крупнейший звездопад произойдет, когда в атмосферу планеты ворвется поток Персеиды, который создаст метеоритный дождь, информирует "Диалог.UA" со ссылкой на Streetastronomy. Падение звезд смогут наблюдать и жители Украины. Загадывать желание под невероятное зрелище в небе можно будет в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Полет метеоритов будет видно из любой точки страны в ясную погоду.
Метеорный поток Персеиды появляется каждый год в последнем месяце лета. Число падающих звезд обычно достигает 60 в час. Звездопад образуется от остатков "хвоста" кометы, которая приближается к Голубой планете лишь раз в 135 лет.
Ранее украинцы наслаждались волшебным звездопадом Леониды, который является самым ярким за прошлый год. Также в июле жители Украины наблюдали мистическую "кровавую" Луну. В Сети появились завораживающие кадры лунного затмения и Красной планеты. Напомним, к Земле приближается гигантское космическое тело, которое имеет мощную гравитацию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, космос, звездопад
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