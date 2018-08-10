Медики и астрологи о солнечном затмении 11 августа: «Нужно придерживаться рекомендаций»

10.08.2018 18:51

11 августа, в субботу, произойдет еще одно солнечное затмение, которое станет последним в коридоре летних затмений этого года. Как информирует replyua.net, украинцы его не увидят, и понаблюдать за этим явлением смогут только жители Китая, Монголии, Северной Европы и Канады.



Медики и астрологи считают этот день довольно противоречивым и дают украинцам некоторые рекомендации. Врачи не советуют проводить в этот день медицинские операции. Категорически нельзя употреблять алкоголь или наркотические препараты. 11 августа нужно максимально ограничить себя от стрессовых ситуаций и других неприятных переживаний. Врачи рекомендуют не садиться за руль, так как в период солнечного затмения у человека ухудшается концентрация внимания.



Идеальное времяпрепровождение – спокойный отдых, желательно даже в одиночестве, а не в большой компании, поскольку большое число людей может спровоцировать головные боли и стрессы. Врачи рекомендуют питаться исключительно легкими продуктами и не переедать, а также избегать тяжелых физических нагрузок.