Найдена неожиданная замена «евробляхам»: такого никто не ожидал

Проворные украинцы нашли еще один хитрый способ выгодно ввозить в страну автомобили из-за границы

К проблеме «евроблях» в Украине в скором будущем может прибавиться ещё и проблема «азиаблях». Дело в том, что в нашей стране уже заметили автомобиль с кувейтскими номерами.

Дорогостоящий Infiniti с номерным знаком Кувейта рассекает улицами города Днепр. Снимок этого автомобиля опубликовали в социальной сети Facebook, передает politeka.

Раньше в нашу страну много иномарок попадало из Европы, из-за чего у многих теперь возникла проблема с их регистрацией.

На данный момент украинские власти не могут до сих пор решить проблему «евроблях».

Не исключено, что Infiniti с номерным знаком Кувейта в Украине — это только начало, а за ней последует массовый ввоз автомобилей из экзотических стран.

Например, из арабских стран к нам могут ввозить роскошные дорогостоящие авто, из-за чего появится проблема «азиаблях».

Напомним, в Украине появилась еще одна проблема касательно авто с еврономерами.

Экспериментальный проект украинских таможенников и полицейских получил продолжение. После открытия правоохранителям доступа к таможенным базам, по которым можно отслеживать въехавшие в страну «евробляхи», на украинских дорогах начали появляться специализированные «антибляховские» посты.

По словам руководителя общественной организации «АвтоЕвроСила» Александра Чернявского, такие КП расположены на одесском направлении и на трассе Киев-Чернигов. На них уже вовсю тормозят автомобили на еврономерах, которые грозятся увезти на штрафплощадки.

«Полиция останавливает на таких постах водителей, пробивает по базе и предписывает конфисковать автомобиль. Это противоречит закону, согласно которому такую проверку можно проводить только непосредственно в зонах таможенного контроля, на границе», — считает Александр Чернявский.

Источник: https://from-ua.com