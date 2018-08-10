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Найдена неожиданная замена «евробляхам»: такого никто не ожидал
К проблеме «евроблях» в Украине в скором будущем может прибавиться ещё и проблема «азиаблях». Дело в том, что в нашей стране уже заметили автомобиль с кувейтскими номерами.
Дорогостоящий Infiniti с номерным знаком Кувейта рассекает улицами города Днепр. Снимок этого автомобиля опубликовали в социальной сети Facebook, передает politeka.
Раньше в нашу страну много иномарок попадало из Европы, из-за чего у многих теперь возникла проблема с их регистрацией.
На данный момент украинские власти не могут до сих пор решить проблему «евроблях».
Не исключено, что Infiniti с номерным знаком Кувейта в Украине — это только начало, а за ней последует массовый ввоз автомобилей из экзотических стран.
Например, из арабских стран к нам могут ввозить роскошные дорогостоящие авто, из-за чего появится проблема «азиаблях».
Напомним, в Украине появилась еще одна проблема касательно авто с еврономерами.
Экспериментальный проект украинских таможенников и полицейских получил продолжение. После открытия правоохранителям доступа к таможенным базам, по которым можно отслеживать въехавшие в страну «евробляхи», на украинских дорогах начали появляться специализированные «антибляховские» посты.
По словам руководителя общественной организации «АвтоЕвроСила» Александра Чернявского, такие КП расположены на одесском направлении и на трассе Киев-Чернигов. На них уже вовсю тормозят автомобили на еврономерах, которые грозятся увезти на штрафплощадки.
«Полиция останавливает на таких постах водителей, пробивает по базе и предписывает конфисковать автомобиль. Это противоречит закону, согласно которому такую проверку можно проводить только непосредственно в зонах таможенного контроля, на границе», — считает Александр Чернявский.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, номерной знак, заменитель, растаможивание, автомобиль
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