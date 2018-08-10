Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно

10.08.2018 20:32

Изменится ли перечень случаев, на которые должна выехать бригада экстренной медицинской помощи, и квкме уточнения вошли в новую редакцию Правил вызова бригад, Etcetera рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Сегодня перечень случаев, на которые должна выехать бригада экстренной медицинской помощи, установлен Приказом Минздрава от 01.06.2009 г. № 370. А новая редакция Правил вызова бригад экстренной медицинской помощи, в которой эксперты МОЗ детализировали перечень экстренных случаев, находится на общественном обсуждении до 31 августа 2018 года.

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫЗВАТЬ БРИГАДУ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

— потеря сознания;

— судороги;

— внезапное расстройство дыхания;

— внезапная боль в грудной клетке;

— острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;

— головная боль, сопровождающаяся головокружением или тошнотой;

— нарушение речи, слабость в конечностях, возникшие внезапно;

— гипо- и гипергликемическая кома;

— гипертермичный синдром;

— наружное кровотечение, рвота кровью;

— признаки острого отравления;

— нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.);

— анафилактическая реакция, вызванная различными факторами, в том числе укусами насекомых;

— укусы змей;

— укусы животных;

— все виды травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т.д.);

— случаи, связанные с неотложной стоматологией;

— несчастные случаи, в том числе обусловленные действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии, связанные с транспортными средствами;

— тепловой удар, переохлаждение;

— асфиксия всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушение);

— последствия преступного нападения;

— чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;

— острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни больного и/или окружающих);

— другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека;

— осуществление межбольничных перевозок больных, нуждающихся в медицинском сопровождении.

ЧТО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ ВЫЗОВА БРИГАДЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Новая редакция Правил вызова бригад экстренной (скорой) медицинской помощи находится на общественном обсуждении в 31 августа 2018 года. Эксперты МЗ детализировали перечень экстренных случаев, что будет первым шагом к внедрению новых протоколов обработки вызовов диспетчерами. В частности:

1 Детализировали понятие гипертермического синдрома – это состояние, когда температура тела 39 0С и выше и нет эффекта от принятия жаропонижающих лекарств;

2 Установили, что бригада экстренной помощи должна выехать на вызов к ребенку до 2 лет, если родители предполагают, что ребенку нужна экстренная помощь.

3 Добавили в перечень экстренных случаев признаки внутреннего кровотечения.

4 Указали, что бригада не должна выезжать для оказания стоматологической помощи.

5 Детализировали, что экстренными являються случаи значительного внешнего кровотечения, а травмы – в случае угрозы жизни.

6 Установили, что бригады экстренной медицинской помощи не должны выезжать для констатации факта смерти.

В остальном перечень экстренных случаев останется без изменений.

Источник: https://from-ua.com