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Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно
Изменится ли перечень случаев, на которые должна выехать бригада экстренной медицинской помощи, и квкме уточнения вошли в новую редакцию Правил вызова бригад, Etcetera рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Сегодня перечень случаев, на которые должна выехать бригада экстренной медицинской помощи, установлен Приказом Минздрава от 01.06.2009 г. № 370. А новая редакция Правил вызова бригад экстренной медицинской помощи, в которой эксперты МОЗ детализировали перечень экстренных случаев, находится на общественном обсуждении до 31 августа 2018 года.
ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫЗВАТЬ БРИГАДУ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
— потеря сознания;
— судороги;
— внезапное расстройство дыхания;
— внезапная боль в грудной клетке;
— острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;
— головная боль, сопровождающаяся головокружением или тошнотой;
— нарушение речи, слабость в конечностях, возникшие внезапно;
— гипо- и гипергликемическая кома;
— гипертермичный синдром;
— наружное кровотечение, рвота кровью;
— признаки острого отравления;
— нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.);
— анафилактическая реакция, вызванная различными факторами, в том числе укусами насекомых;
— укусы змей;
— укусы животных;
— все виды травм (ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы и т.д.);
— случаи, связанные с неотложной стоматологией;
— несчастные случаи, в том числе обусловленные действием дыма, огня и пламени, электрического тока, молнии, связанные с транспортными средствами;
— тепловой удар, переохлаждение;
— асфиксия всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушение);
— последствия преступного нападения;
— чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;
— острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни больного и/или окружающих);
— другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека;
— осуществление межбольничных перевозок больных, нуждающихся в медицинском сопровождении.
ЧТО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРАВИЛ ВЫЗОВА БРИГАДЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Новая редакция Правил вызова бригад экстренной (скорой) медицинской помощи находится на общественном обсуждении в 31 августа 2018 года. Эксперты МЗ детализировали перечень экстренных случаев, что будет первым шагом к внедрению новых протоколов обработки вызовов диспетчерами. В частности:
1 Детализировали понятие гипертермического синдрома – это состояние, когда температура тела 39 0С и выше и нет эффекта от принятия жаропонижающих лекарств;
2 Установили, что бригада экстренной помощи должна выехать на вызов к ребенку до 2 лет, если родители предполагают, что ребенку нужна экстренная помощь.
3 Добавили в перечень экстренных случаев признаки внутреннего кровотечения.
4 Указали, что бригада не должна выезжать для оказания стоматологической помощи.
5 Детализировали, что экстренными являються случаи значительного внешнего кровотечения, а травмы – в случае угрозы жизни.
6 Установили, что бригады экстренной медицинской помощи не должны выезжать для констатации факта смерти.
В остальном перечень экстренных случаев останется без изменений.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, скорая помощь, правила, медицина
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