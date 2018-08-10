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США готовят новые санкции против РФ
22 августа вступят в силу санкции США против России за использование ею химического оружия против собственных граждан.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Науерт, передает Голос Америки.
«После использования нервно-паралитического вещества "Новичок" при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, США 6 августа 2018 года решили, согласно Закону об уничтожении химического и бактериологического оружия от 1991 года, что правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие, нарушив международное законодательство, или использовав смертельное биологическое или химическое оружие против собственных граждан», – говорится в заявлении.
Санкции будут введены в два этапа.
На первом этапе заработают ограничения относительно экспорта в Россию и финансовых операций. Влияние этих санкций может быть ограниченным, потому что они пересекаются с другими санкционными мерами в отношении России, которые уже действуют.
«Наибольшее влияние первого эшелона санкций ожидается от ограничений на экспорт некоторых товаров сферы национальной безопасности. В прошлом в этот перечень входили электронные устройства и компоненты, а также приборы для тестирования и наладки авиационного оборудования. До введения санкций экспорт таких технологий рассматривался отдельно в каждом случае», – отмечает NBC.
Санкции второго эшелона станут чрезвычайно болезненными для Москвы, считают в NBC. Они должны заработать за три месяца после введения первого звена, если Россия не предоставит надежных заверений, что не будет использовать химическое оружие в будущем и допустит инспекторов ООН на объекты.
«На этом этапе США могут снизить уровень дипломатических отношений с Россией, лишить "Аэрофлот" возможности осуществлять рейсы в США, отменить значительную часть экспорта и импорта между странами», — отмечают в американском СМИ.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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