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Супрун рассказала украинцам о «таблетке» от многих болезней
Исследователи, которые анализировали стиль жизни более 55 тысяч человек в течение 15 лет, определили - регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года. Об этом на своей странице в Facebook исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун со ссылкой на исследование Американского колледжа кардиологии, передает УНИАН.
Глава Минздрава объяснила, что положительный эффект достигается благодаря тому, что бег дает кардионагрузки, которые так нужны для здоровья сердца.
«Не обязательно пробегать длинные километры. Минимальная полезная доза физической активности вас приятно удивит. Бегайте в течение 5-10 минут каждый день в комфортном для вас темпе и это уже сработает! Впрочем, если можете - бегайте больше», – рекомендует Супрун.
По ее информации, по бегу есть разные исследования, но почти в каждом цифры впечатляют: для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижался на 45%, а преждевременной смертности - на 30%.
«Физическая активность – таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса. В то же время, чем ниже уровень активности, тем выше риск смертности по любой причине. Именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей среди населения всего мира. Он занимает 4-е место после курения, диабета и высокого давления», – отметила Супрун.
Глава Минздрава советует украинцам всю жизнь проводить в движении, ведь регулярная физическая активность очень полезна для здоровья.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, физическая активность, таблетки
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