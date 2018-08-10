Украинские банки избавятся от банковской тайны

10.08.2018 19:30

Украинские банки начнут отслеживать данные о личных счетах физлиц-предпринимателей. Это фактически означает отмену банковской тайны. Об этом с финучреждениями сейчас договаривается Госфискальная служба, мотивируя подобные новации борьбой с уклоением от уплаты налогов, пишет ЮрЛига, передают Вести.

Сейчас ГФС получает информацию только об открытиизакрытии подобных счетов. Но почти половина всех физлиц-бизнесменов пользуются услугами банков в качестве частных лиц. Это позволяет им уклоняться от уплаты налогов, сообщил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов.

По его словам, из 1,9 млн ФОП в Украине только 964 000 имеют предпринимательские счета в банках. "Это не значит, что другие не пользуются банковскими услугами, просто оплату за свои товары и услуги они получают на свои обычные счета, как физлица", - сказал Бамбизов.

Фискальная служба уже направила банкам требование предоставлять информацию о всех ФОП и их личные счета. Банкиры уже согласились на это. Планируется. что после появления механизма передачи информации о личных счетах, банки будут отказывать в обслуживании тем, кто может скрывать торговую выручку.

По данным Института социально-экономической трансформации ISET, потери бюджета от всех схем уклонения от налогов, в том числе ФОП и занижения оборотов бизнеса, составляют от 4,2 до 9,5 млрд грн в год. Это в семь раз меньше, чем ущерб от "серого" импорта и контрабанды с оффшорами.

Напомним, что через СЭП, которой сегодня исполнилось 25 лет, в стране проходят почти все гривневые платежи между банками — 97% (только 3% идет через корсчета). Когда она не функционирует — перечисления переносятся на следующий операционный день.

Чиновники хотят изменить законодательство о противодействии отмыванию денег, вписав в него безусловное обязательство для банков прекращать сотрудничество с высокорисковыми клиентами и закрывать их счета. Соответствующие предложения содержит проект закона, опубликованного для ознакомления на сайте Министерства финансов.

Источник: https://from-ua.com