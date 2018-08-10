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"Укрзализныця" планирует поделить поезда на три класса
Ж/д ведомство планирует само регулировать цену билета на поезда.
До конца лета "Укрзализныця" планирует поделить поезда на три класса - комфорт, стандарт и эконом.
Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Delo.ua.
Он отметил, что на сегодняшний день "Укрзализныця" находится на финальной стадии согласования изменений с Мининфраструктуры.
"Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда", - сказал он.
"В поездах типа стандарт будут допускаться плацкарты хорошего уровня, с кондиционером, с биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час. В эконом-поездах будут вагоны старше, возможно отсутствие биотуалета и кондиционера", - рассказал Красноштан.
Говоря о стоимости билета, начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ отметил, что ж/д ведомство планирует само регулировать цену билета на поезда класса комфорт и стандарт, а регулирование цены на поезда класса эконом оставить за государством.
Источник: http://hronika.info
Теги: Украина, Донбасс, поезд, Укрзализниця
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