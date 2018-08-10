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В ЕС сделали заявление из-за ухудшения состояние Сенцова
Евросоюз ожидает, что международные стандарты прав человека будут соблюдаться
Евросоюз призвал Россию обеспечить незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову "лечение и системную медицинскую помощь". Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.
В нем подчеркивается, что "украинский режиссер Олег Сенцов с 14 мая ведет голодовку в российской тюрьме". "Состояние здоровья мистера Сенцова, по сообщениям, быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия обеспечит ему необходимые условия и системную медицинскую помощь", – говорится в заявлении.
"ЕС ожидает, что международные стандарты прав человека на Крымском полуострове будут соблюдаться, и все нелегально задержанные украинские граждане в России и в Крыму будут немедленно освобождены", – говорится в заявлении неназванного представителя внешнеполитической службы ЕС.
Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.
Уже в четверг, 9 августа, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.
Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, тюрьма, политзаключенные
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