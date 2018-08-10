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В ООН раскрыли глаза обществу на счет иловайского «котла»

10.08.2018 09:35
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В ООН раскрыли глаза обществу на счет иловайского «котла»

В ходе трагических происшествий летом 2014-го под Иловайском все без исключения стороны совершали достаточно серьезные нарушения прав человека. Как пишет replyua.net, к таким выводам пришли в Управлении Верховного комиссара Организации объединенных наций (УВКПЧ), которое обнародовало доклад на этот счет, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».

В частности, в документе отмечается: «Случаи, задокументированные и проанализированные УВКПЧ в данном докладе, свидетельствуют о том, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями». В это же время там подчеркивается, что украинская власть не в полной мере провела расследования преступлений под Иловайском.

Также сообщается, что в УВКПЧ рекомендуют продолжить процесс ратификации Римского статута и внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которые позволят осуществлять уголовное преследование международных преступлений на национальном уровне. В свою очередь, правоохранителям Украины рекомендуют проводить беспристрастное расследование заявлений всех сторон о нарушении прав человека. 



Теги: Донбасс, война, Иловайск, ООН, АТО
 
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