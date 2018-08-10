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В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов

10.08.2018 19:10
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В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов

На сайте Гослекслужбы появилась информация, что в Украине вновь запретили продажу двух медицинских препаратов. Первый – это «Структум». Его ввезли из Польши с инструкцией только на языке производителя. Украинского перевода нет совсем. Этим препаратом лечат остеохондроз.

Еще одно лекарство – это раствор для инъекций «Гепарин – Индар». Оно не соответствует серии 131216А. Медпрепарат применяют при лечении тромбоэмболических заболеваний и их профилактики. А также при операциях на сосудах и сердце и прямом переливании крови. 

Гослекслужба разослала во все аптеки распоряжение. В документе указано, что требуется немедленно снять с продажи эти лекарства и уничтожить их. Или вернуть поставщику, если это предусмотрено в договоре.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, лекарство
 
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