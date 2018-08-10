В «Укрзализныце» готовы остановить ж/д сообщение с Россией

10.08.2018 16:04

Если власти примут решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, в компании «Укрзализныця» готовы к соответствующим действиям. Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте ответа компании на запрос «Сегодня».



В том числе, в компании заявили о готовности выполнять «любое решение сверху». Более того, в УЗ заявили, что с каждым годом количество пассажиров, следующих из Украины в Россию, сокращается. Согласно информации компании, в 2017 году поездами «Укрзализныци» в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев, то есть, в пять раз меньше, чем в 2013 году, отметили в компании.



Помимо этого, подчеркивается, что тенденция к снижению пассажиропотока сохраняется. На протяжение семи месяцев текущего года в Россию поездами «Укрзализныци» съездили 454,1 тысяч украинцев, или на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов, из которых восемь – это формирования «Укрзализныци», три – «Железной дороги Молдовы», и по одному - РЖД и «Азербайджанских железных дорог».

Источник: https://replyua.net