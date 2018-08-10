Жара усилится, дождей не будет: прогноз на ближайшие дни

10.08.2018 11:10

В пятницу, 10 августа, погоду на территории Украины будет определять антициклон, и во всех регионах синоптики прогнозируют малооблачную и теплую погоду.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в ночные и утренние часы в большинстве областей будет холодно – от 10 до 15 градусов, однако днем воздух будет прогреваться до максимальных отметок на столбике термометра – до 25-30 градусов, а на Закарпатье синоптики обещают до 33 градусов.



В субботу, 11 августа, жителей Украины ждет переменная облачность. Осадков не будет, лишь в западных областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Днем на Закарпатье жарко, до 33 градусов. На остальной территории – от 24 до 30 градусов. В Киеве ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы прогнозируется от 15 до 17 градусов, днем синоптики обещают от 27 до 29 градусов со знаком плюс.