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Жара усилится, дождей не будет: прогноз на ближайшие дни

10.08.2018 11:10
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Жара усилится, дождей не будет: прогноз на ближайшие дни

В пятницу, 10 августа, погоду на территории Украины будет определять антициклон, и во всех регионах синоптики прогнозируют малооблачную и теплую погоду.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в ночные и утренние часы в большинстве областей будет холодно – от 10 до 15 градусов, однако днем воздух будет прогреваться до максимальных отметок на столбике термометра – до 25-30 градусов, а на Закарпатье синоптики обещают до 33 градусов. 

В субботу, 11 августа, жителей Украины ждет переменная облачность. Осадков не будет, лишь в западных областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Днем на Закарпатье жарко, до 33 градусов. На остальной территории – от 24 до 30 градусов. В Киеве ожидается сухая погода. В ночные и утренние часы прогнозируется от 15 до 17 градусов, днем синоптики обещают от 27 до 29 градусов со знаком плюс. 




Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
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