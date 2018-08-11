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Я тебе разобью голову и сниму видео: нардепы устроили скандал в прямом эфире. ВИДЕО
Народные депутаты Игорь Мосийчук от Радикальной партии и Сергей Лещенко от "Блока Петра Порошенко" сцепились после вечернего эфира на почве ориентации.
В студии телеканала Newsone они обсуждали внутренние проблемы Украины. Лещенко отметил, что нужно привлечь специалистов из-за границы. На что в ответ Мосийчук обвинил собеседника, будто тот представляет "типичную позицию хохла-малоросса - бегать по заграницам и искать себе пана", передаетОбозреватель.
"Страной руководить - это не на гей-парады ходить", - уколол нардеп от "Радикальной партии" Лещенко, припомнив ему участие в Марше равенства.
В ответ, представитель БПП попросил не переходить на личности: "Это Вам надо развивать тему гей-парада, потому что ваш лидер является активным участником этого движения", - отпарировал он.
После завершения эфира депутаты схватились в словесной перепалке в студии. Мосийчук призвал никогда не говорить об ориентации. На вопрос Лещенко, какой отношение он имеет к гей-парадам, нардеп сказал, что тот на них ходит. Депутат от БПП ответил, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко тоже посещает такие мероприятия.
"Я тебя предупредил. Я тебе сейчас разобью голову! Я тебе обещаю, я сниму видео, как тебя тр**ают в задницу и в рот. Это ты ох*енел, бородатая женщина", – прокричал Мосийчук, ударив Лещенко по голове тростью.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, скандал, голова, нардеп
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