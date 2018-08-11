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«Крыса загнана в угол»: политик рассказал о неизбежности серьезного политического конфликта в России

11.08.2018 18:56
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Вероятность дальнейшего ужесточения экономических санкций американскими властями против России обернулось паническими настроениями в окружении российского президента, а сам он оказался загнанным в угол. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Апострофу» заявил российский оппозиционер Константин Боровой. 

При этом он считает, что последние заявления Вашингтона в адрес Москвы можно рассматривать, как ультиматум. 

«Разговаривать с кэгэбэшниками языком ультиматумов - очень опасно. У них глаза наливаются кровью, и они начинают вести себя неадекватно. С другой стороны, к сожалению, Путин не в состоянии услышать никакого другого разговора. То есть крыса загнана в угол. А у крысы, которую никто не любит, наблюдается сердечный приступ – такова защитная реакция у этих животных, объясняющая их суицид. Крыса уже в углу, она испугана и это может скоро закончиться», - подчеркнул он. 




Теги: политика, Донбасс, конфликт, крыса
 
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