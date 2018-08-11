Кучма поведал всю правду о войне России против Украины

11.08.2018 09:07

Второй президент Украины Леонид Кучма в эфире телеканала ICTV заявил, что Российская Федерация ведет против Украинского государства войну не с 2014 года, а значительно дольше, о чем информирует replyua.net. В частности, Кучма вспомнил о событиях в Крыму до аннексии полуострова Путиным.



Так, Леонид Кучма сказал: «Мешковский этот сепаратизм, не Мешков его придумал. И не Мешков придумал, чтобы сделать себя «президентом». И не он придумал, чтобы из России привезти полностью состав «правительства». И соответствующие решения городской совет Севастополя принял, что они, так сказать, самостоятельны. Гибридная война, она уже давно была. Мы просто ее не замечали. Я скажу правду, мне самому в страшном сне не снилось, что Россия начнет с нами полномасштабную войну. Но это так».



В это же время экс-президент Украины добавил: «Но, что мы сделали при Мешкове. Мы проявили характер. Посадили его на самолет и отправили его туда, куда надо отправить. Вместе с его «правительством». Провели большую пропагандистскую работу и крымчане нас поддержали. Действительно проявили характер, так как без характера можно потерять даже то, что ты имеешь».



Кроме того Леонид Кучма вспомнил о событиях 2003 года, когда россияне в направлении острова Тузла начали насыпать дамбу с целью соединения ее с берегом России. Он отметил: «Мы на острове создали военную пограничную команду. Заявили четко: если дальше будете продолжать, мы будем стрелять, откроем огонь. Я должен был это сказать». В это же время, рассуждая о российской оккупации полуострова, Кучма отметил: «Они смотрели на нашу слабость. Тем более что был переходный период в украинской власти. Хотя в Крыму у нас было 20 тысяч воинское формирование. А при мне - где-то под 30 тысяч. Это мощная команда. А мы практически ходили по всей территории с поднятыми руками. Потому что была и боязнь и нерешительность».



Напоследок второй украинский президент заявил: «А если бы мы с «зелеными человечками», когда они захватили крымский парламент, сделали то, что Россия сделала в Беслане...»Зеленые человечки» - это террористы. С террористами соответствующий разговор должен быть. А когда видят, что ты слаб - так к тебе и относятся».