Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 ключевых экономических тем недели, новости по которым вы могли пропустить.

1. Отмена поездов в РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Как подчеркнул Омелян, сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения.

"Мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – заявил Омелян в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос об увеличении количества поездов сообщением Львов – Москва.

При этом в 2017 году поезд Киев – Москва стал самым прибыльным направлением "Укрзализныци". Этот маршрут получил более 150 млн гривен прибыли. Среди других прибыльных маршрутов направления – Одесса – Москва и Киев – Одесса. Но в общем пассажирские перевозки дальнего следования в 2017 году были для компании убыточными. "Укрзализныця" потеряла более 3,5 миллиарда гривен.

Поэтому прекращение железнодорожного сообщения с Россией будет экономически невыгодным прежде всего "Укрзализныце", считает эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего Ярослав Пилипчук. Все дело в том, что тарифы на транзитные пассажирские маршруты в три-четыре раза выше, чем по Украине.

"Укрзализныця" потеряет как раз прибыльный маршрут. Пассажиры, которые раньше ездили поездами в Россию, просто пересядут на автобусы. А отмена пассажирских перевозок только увеличит убытки пассажирского сегмента "Укрзализныци", которые составляют около 10 млрд гривен в год. Непонятно, почему это делать нужно сегодня, а не четыре года назад. Если и принимать такое решение, то нужно показывать его экономическое обоснование, а его – нет", – добавляет Ярослав Пилипчук.

Кроме того, для отмены железнодорожных маршрутов Украине нужно денонсировать с РФ международные договоры о партнерстве, подписанные еще в 90-х.

Впрочем, "Укрзализныця" будет выполнят все решения, принятые на государственном уровне, ответили в железнодорожной компании на запрос "Сегодня". Главным органом, который формирует и обеспечивает реализацию геополитику в транспортной сфере, является Министерство инфраструктуры.

2. "Нет" плацкарту в Украине

Министерство инфраструктуры Украины собирается в течение пяти лет отменить использование на "Укрзализныце" плацкартных вагонов.

"Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов. Мы постараемся это сделать на протяжении пяти лет", – заявил глава ведоства Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом министр отметил, что, путешествуя по Украине, он пользуется плацкартными вагонами, несмотря на то, что "это неудобно".

3. ОВГЗ для народа

И.о. главы Минфина Оксана Маркарова заявила об упрощении процесса покупки ОВГЗ населением, но детали будущего упрощения пока неизвестны. Пока понятно только то, что облигации собираются продавать через государственный ПриватБанк.

"Мы уже запустили такой продукт в ПриватБанке – ОВГЗ для населения. Продукт тестируем в таком варианте, как есть (минимальный объем операции – 1 млн грн), после чего запустим в розницу. Еще необходимы несколько нормативных изменений для такого запуска", – рассказала Маркарова.

Сейчас, как пояснил сайту "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, эта сфера рынка не особо развита из-за незаинтересованности банков в продаже таких бумаг.

По словам специалиста, на данный момент любой гражданин может купить облигацию внутреннего займа на вторичном рынке и заменить ее на депозит. На рынке также можно купить облигации, которые номинированы в доллары и таким образом закрыть вопрос с курсом гривни.

Но в целом, если покупку облигаций для украинцев упростят, это бы поспособствовало устойчивости гривни, подчеркивает аналитик.

4. Денежные переводы по-новому

Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев. Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламенте, то даже при пересылке небольшой суммы украинцам придется указывать свои данные.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Наиболее жесткие требования коснутся крупных сумм (от 30 тыс. грн), которые украинцы будут перечислять, не открывая счета в банке. Такой перевод нужно будет "подкрепить" номером и серией паспорта, идентификационным кодом и даже информацией о месте проживания как плательщика, так и получателя средств

Если сумма будет меньше 30 тыс. грн, достаточно минимальной информации о человеке, который переводит деньги (ФИО или название юридического лица).

Без этих данных банкам, почтовым отделениям, кредитным союзам, компаниям, которые управляют активами, и даже ломбардам хотят запретить переводить деньги. За нарушение им грозят штрафы, которые Минфин предлагает увеличить в десять раз. Сегодня за нарушение законов, направленных на борьбу с отмыванием средств, придется заплатить до 3400 грн, а по предложенным правилам — до 34 тыс. грн.

5. Цены на мясо и овощи

В Украине с начала 2018 года выросли цены на мясо. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Наиболее ощутимым стало подорожание говядины. Теперь килограмм этого вида мяса стоит в среднем 130 гривен, что на 16,4% больше, чем было в начале года. Стоимость свинины для украинцев поднялась на 10%. На рынке за килограмм этого мяса просят около 110 гривен. Практически неизменными остались цены на мясо курицы – в среднем около 88 гривен за килограмм. Рост с начала 2018 года составил 3,4%.

Кроме мяса, дорожают и овощи. Так, с начала 2018 года цены на капусту выросли на треть, до 5,7 гривен за килограмм. А на лук и вовсе стал дороже в полтора раза. Теперь за килограмм лука придется отдать в среднем 11,5 гривни.

В то же время, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в июле 2018 года снизились на 0,7% по сравнению с июнем 2018 года – таким образом, в стране зафиксирована дефляция.

Источник : https://www.segodnya