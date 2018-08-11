Стали известны подробности о состоянии ребенка и других пострадавших в ДТП в Запорожской области

11.08.2018 13:02

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, была остановка сердца.

Из маршрутки, попавшей в жуткую ДТП 10 августа, в Запорожскую областную клиническую больницу доставили 8 пассажиров Об этом сообщил главврач областной клинической больницы Игорь Шишка, передает Depo.Запорожье.

Среди пострадавших 7 взрослых пассажиров маршрутки и ребенок 2011 года рождения. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, у него была остановка сердца. Сейчас ради спасения ребенка совместно работают бригады врачей анестезиологов и реаниматологов областной клинической больницы и детской областной больницы.

Двое пассажиров находятся в реанимации, остальные – в отделениях хирургии, нейрохирургии и травматологии.

Чтобы усилить бригады оказания экстренной помощи, в конце рабочего дня в областную больницу дополнительно вызвали сотрудников больницы.

По словам главврача, пострадавшим проводят комплексную диагностику для выявления повреждений, их характера и объема, чтобы определить дальнейшую тактику лечения пациентов. Необходимыми медикаментами и препаратами крови все пострадавшие обеспечены в полном объеме.

Напомним, 10 августа на трассе "Харьков-Симферополь" произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 – получили травмы. Среди погибших – пять детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.

Источник : https://www.segodnya.



