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Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие
Самый эффективный ответ на гиперзвуковое оружие - аналогичные системы. И они у нас есть
Американская разведка утверждает, что РФ вскоре может принять на вооружение гиперзвуковые ракеты. Они могут оснащаться ядерными боеголовками и практически неуязвимы для современных средств ПРО. Известие о российском гиперзвуковом оружии должно встревожить и Украину. Фокус разбирался, сможем ли мы нанести ответный удар
В конце мая американский телеканал CNBC, ссылаясь на свои источники, знакомые с данными разведки США, сообщил, что гиперзвуковой комплекс «Авангард» может быть взят на вооружение в России приблизительно к 2020 году.
Комплекс «Авангард» является одним из образцов перспективного ракетного оружия, о котором говорил президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 1 марта. По словам Путина, эта система способна осуществлять полёты в плотных слоях атмосферы и на межконтинентальную дальность, следуя к цели, «как метеорит либо огненный шар». Благодаря своей огромной скорости, более 20 Махов, а также способности осуществлять глубокое маневрирование, «Авангард» практически неуязвим для современных систем ПРО. Их вычислительные системы не способны предугадать следующий маневр «Авангарда», а скорости противоракет недостаточно для того, чтобы поразить его.
Отметим, что число Маха показывает, превышает ли скорость полёта тела (летательного аппарата) скорость звука в газовой среде (воздухе). На различных высотах скорость звука, а значит, и число Маха различны. У земли оно составляет 1224 км/час, а на высоте в 11 км — 1062 км/час из-за снижения температуры воздуха. Но в любом случае скорость ракеты крылатого комплекса «Авангард» превышает 20 тыс. км/час.
Гипер и супер
1 марта Путин говорил также о ракетном комплексе воздушного базирования «Кинжал». Он размещается на истребителе-перехватчике Миг-31. Ракета способна развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука, и доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды, прорывая любую систему ПРО. В мае заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что десять МиГов с ракетами «Кинжал» уже заступили на опытно-боевое дежурство и могут быть задействованы в любой момент.
Российское гиперзвуковое оружие опасно прежде всего для США. Теоретически, если Кремль примет решение нанести превентивный удар по шахтным пусковым установкам ядерного оружия в США, Пентагон просто не успеет обеспечить защиту.
Однако Россия пока не воюет со Штатами. Боевые действия ведутся на Донбассе против вооружённых сил Украины. Старые советские системы ПВО, которыми располагают ВСУ, почти не имеют шансов отразить массированный удар гиперзвуковым оружием. Возникает вопрос, чем мы сможем нанести «удар возмездия», если гиперзвуковое оружие будет обращено против нас?
Проекты в Украине
Откровенно говоря, сегодня возможности ВСУ для нанесения такого удара очень ограничены. На вооружении украинской армии находится лишь один оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Точка-У», который начал поступать в войска ещё в 1989 году. Это высокоточная система с дальностью полёта баллистической ракеты до 120 км. Тем не менее советский ОТРК устарел, а сроки эксплуатации его ракет заканчиваются. Поэтому 27 января 2016 года на заседании СНБО президент Пётр Порошенко поставил задачу в кратчайшие сроки разработать новый ракетный комплекс.
Такой разработкой стал ракетный комплекс «Ольха» с новейшей одноимённой высокоточной, корректируемой ракетой, созданной в киевском КБ «Луч». Ракета запускается с платформы старой советской 300-мм реактивной системы залпового огня «Смерч». Уже в конце апреля 2018 года «Ольха» прошла заключительные испытания.
Заявляется, что дальнобойность «Ольхи» будет превышать возможности «Точки-У», но подробные данные — секретная информация. Как сообщил гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин, украинские предприятия полностью готовы к производству этого изделия и в 2018 году уже размещён госзаказ на «Ольху». Новая ракетная система, конечно же, серьёзно повысит возможности ВСУ для нанесения ответного удара, хотя и не может сравниться с дальнобойным и суперскоростным гиперзвуковым оружием.
Помимо этого, в Украине испытываются крылатые ракеты «Нептун» и «Коршун». Об испытаниях «Нептуна», созданного усилиями специалистов КБ «Луч», стало известно в конце января 2018 года из слов секретаря СНБО Александра Турчинова. Правда, Турчинов напрямую не сообщил, какая именно ракета испытывалась. О том, что речь идёт именно о крылатой ракете «Нептун», созданной на базе советской крылатой ракеты Х-35, к такому выводу пришли военные эксперты.
Впервые ракету «Нептун» показали на киевской выставке «Оружие и безопасность» в 2015 году. Изделие способно поражать наземные и морские цели на дальностях до 300 км. Она летит на сверхнизких высотах, от 10 до 30 метров, с огибанием рельефа местности, а на подлёте к цели снижается до 4–5 м. То есть «Нептун» обладает всеми свойствами крылатой ракеты, которые делают её непростой «добычей» для систем ПВО. Но скорость у этой ракеты «дозвуковая».
Схожими характеристиками обладает и крылатая ракета «Коршун» разработки КБ «Южное». Дальность её действия — 280–300 км, скорость — 980 км/ч. Обеим «птичкам» далеко до гиперзвуковых показателей, хотя, конечно же, украинская армия очень нуждается в крылатых ракетах. Особенно противокорабельных, способных укрепить береговую оборону на Чёрном и Азовском морях.
Определённые надежды в Украине возлагают на ОТРК «Гром-2», который разрабатывает КБ «Южное» по заказу Саудовской Аравии, вложившей в этот проект около $40 млн. Известно, что ракетный комплекс «Гром-2» обеспечивает поражение одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Сообщалось об успешных испытаниях двигателя баллистической ракеты комплекса. По мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, широкомасштабное производство «Гром-2» может начаться через два года.
Украина рассчитывает, что после выполнения зарубежного контракта с саудитами полученные наработки помогут построить ОТРК и для нужд ВСУ. Тем более, что при «внутреннем» использовании характеристики комплекса могут быть существенно расширены. Если такой комплекс когда-нибудь поступит на вооружение украинской армии, это также резко усилит наши возможности для нанесения ответного удара.
Но самым эффективным ответом на гиперзвуковое оружие, конечно же, являются аналогичные системы. В начале 2018 года специалисты КБ «Южное» показали свои новейшие ракетные разработки. В том числе эскиз гиперзвуковой крылатой ракеты.
Предполагается, что изделие будет запускаться как с наземной, так и с воздушной платформы. Ракета сможет быстро набрать высоту до 30–40 км и развить скорость свыше 6000 км/час. Дальность действия такой ракеты достигает 1750 км.
Это как раз то украинское супероружие, которое может стать хорошим ответом на новейшие российские разработки. К сожалению, оно пока находится лишь в виде презентации и разрабатывается специалистами КБ «Южное» в инициативном порядке.
Так что в ближайшей перспективе боевые возможности украинской армии могут быть усилены только комплексом «Ольха». Это, впрочем, тоже неплохо, если учесть, что за все годы независимости украинская армия не обновляла свой ракетный щит.
Источник : https://from-ua
Теги: Украина, Донбасс, оружие, УДАР
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