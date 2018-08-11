Украина ожидает рекордный урожай кукурузы

11.08.2018 10:44

В текущем году в Украине ожидается рекордный урожай кукурузы. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом в пятницу, 10 августа, заявил Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.



В частности, чиновник, во время подписания Меморандума о взаимопонимании на 2018/19 МГ с представителями профессиональных объединений участников зернового рынка, заявил: «Ожидаем рекорд по валовому сбору кукурузы. У нас было много ожидаемых рекордов в этом году, но погода постоянно вносит какие-то коррективы. Мы будем видеть по кукурузе, который у нас есть вал. Но я все же думаю, что мы останемся».



Так, согласно его словам, более точная информация об объемах урожая будет известна 29 сентября. По прогнозам, урожай кукурузы вырастет на 4 процентов - до 25,5 миллиона тонн. В свою очередь информагентство «Интерфакс-Украина» пишет, что Минагрополитики и участники зернового рынка закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 миллионов тонн против 16,5 миллиона тонн на предыдущий МГ. Согласно приложению к меморандуму, объем экспорта продовольственной пшеницы, который может быть экспортирован в этом МГ, определен на уровне 8 миллионов тонн и 8 миллионов тонн - фуражной пшеницы.