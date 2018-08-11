Украинский газовый гамбит: история «нищего», спящего на золоте

11.08.2018 21:32

Уже несколько месяцев украинцы с тревогой вчитываются в сводки новостей о переговорах МВФ с Кабмином. Справедливо считая, что хорошего завершения в этой истории для них нет. Напомним, что практически единственное невыполненное условие для получения очередного транша — это повышение цен на газ.

Не договорятся — значит, не будет очередного транша от МФВ, следовательно, предстоит падение курса гривны, а затем и неизбежное повышение цен практически на все товары.

Договорятся — значит, снова повысятся цены на газ перед началом отопительного сезона, и коммунальные платежки вырастут, по разным оценкам, на 30-60 процентов. При этом такая безрадостная битва плохого и худшего проходит на фоне популистских заявлений некоторых кандидатов в президенты, которые уверяют сограждан, что, как только придут к власти, сразу установят справедливые тарифы — поскольку «украинского газа хватает для нужд населения». При этом они прекрасно сознают, что безбожно врут, поскольку любой новый хозяин кабинета на Банковой, если он, конечно, рассчитывает просидеть в президентском кресле поболее года, будет выполнять то, что скажут кредиторы. А кредиторы не поменяют своего мнения - на газ цены должны быть рыночные. Что означает сегодня, при всех трудностях перевода, - повышение коммунальных тарифов. Почему же МВФ такой «злой и плохой» к украинцам и означает ли, что нам предстоит вечно подниматься по растущей спирали коммунальных тарифов?

«Злой и ужасный» МВФ

Часть населения Украины искренне верит в то, что цель МФВ - чуть ли не экономически «поработить» страну и сделать население нищим.

При этом абсолютно игнорируется тот факт, что Киев только за в ближайшие четыре года должен выплатить МВФ 27 миллиардов долларов, которые в разные времена занимали правительства Тимошенко, Януковича, Азарова и Яценюка.

Заняв крупную сумму соседу, вряд ли вы будете желать его смерти или увольнения с работы. А вот когда он, вместо того, чтобы отдать вам долг, задумает купить дорогой внедорожник или начнет прожигать деньги в казино, вы наверняка популярно ему растолкуете, что он глубоко не прав.

Немного цифр

Напомним, что в 2017 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2016 годом сократилось на 1,3 млрд кубометров: с 33,2 до 31,9 млрд кубометров.

А если сравнить с 2006 годом, когда Украина потребила 73,9 млрд куб м, то экономия выглядит еще более впечатляющей — за 11 лет мы снизили потребление газа на 42 миллиарда кубов.

Успехи в повышении энергоэффективности — да, безусловно, они есть. Но здесь еще один фактор - в последнее время, с переходом на рыночные цены, стало не выгодным процветавшее ранее в газовой сфере бесконтрольное огромное воровство. Напомним, что больше 70% предприятий по распределению газа трубопроводами (облгазами) контролирует Дмитрий Фирташ. И, по удивительному совпадению, крупнейшие нефтехимические предприятия принадлежат ему же: северодонецкий и черкасский «Азоты», «Ривнеазот» и находящийся в оккупированной Горловке концерн «Стирол».

А теперь представьте, какие интересные схемы открываются для вас, если вы поставляете газ населению по цене в несколько раз меньше, чем промышленности, и сами ведете учет и контроль поставок на коммунальные нужды. Учитывая привычку облгазов накапливать долги, у вас появляется для собственных предприятий фактически бесплатный газ, за который платит валютой бюджет Украины, а в конечном счете все мы, как налогоплательщики.

Все эти схемы секрет Полишинеля для экспертов МВФ, и поэтому их главное требование, пока Украина экспортирует хоть один кубометр газа, - обязательное равенство цен для промышленности и населения и соответствие ее среднерыночным показателям на немецких хабах.

Самообеспечение газом

Означает ли это, что мы обречены всегда платить за газ по европейским ценам, имея обычную украинскую зарплату? Абсолютно нет.

Согласно государственной программе «20/20» — Украина в 2020 году должна выйти на полное самообеспечение газом. Необходимо довести в 2020 году потребность в газе до 27 миллиардов кубов - с одной стороны, повысив его добычу, с другой, - сократив потребление.

И, когда мы перестанем потреблять импортный газ, никто не будет мешать Кабмину установить более низкие цены на украинский газ, учитывая, что себестоимость его добычи в 2-3 раза ниже, чем российского. Ну и транспортное плечо, соответственно, многократно короче.

А пока, судя по последним инсайдерским новостям, Кабмину удалось выйти на компромиссный вариант с МФВ. Повышение будет, но поэтапное, и основная его часть начнется уже после окончания отопительного сезона и предвыборной президентской гонки.

Как украинским газом обогревали Москву и почему Украина - газовый экспортер - это не фантастика

Сегодня всем кажется привычной аксиома, что Украина всегда была крупным импортером газа и, в первую очередь, - российского.

Но исторически еще совсем недавно, в 60-70-е годы минувшего столетия на кухнях Москвы и Ленинграда готовили щи, как раз, на украинском газе.

В 1967 году в письме в ЦК КПСС первый секретарь ЦК КПУ Петр Шелест писал: «Геологами республики открыты крупные месторождения, что позволило в короткие сроки увеличить добычу природного газа и обеспечить снабжение им не только промышленных центров республики, но и подавать его в большом количестве в Москву, Ленинград, Белоруссию, Литву и Латвию, а также в соседние социалистические страны - Польшу и Чехословакию».

Газ из Львовской области по газопроводу Дашава - Москва и Дашава - Минск - Вильнюс – Рига – Ленинград поступал в две российские столицы. Украина вышла тогда на добычу 70 миллиардов кубометров газа в год, и, по скромным подсчетам, на обогрев русских «братьев» было выкачено свыше 500 миллиардов кубов газа.

Бизнес президентов, или Национальные особенности газового вопроса в Украине

С 1992 года Украина стала расплачиваться с Россией за поставки газа полновесной валютой. Газовый вопрос стал чуть ли не решающим в переговорах между Украиной и Россией. Леонид Кучма, который на текущей неделе отметил свое 80-летие, не без оснований назвал газ - «бизнесом президентов».

15 июля 2005 года президент Украины Виктор Ющенко шесть часов рассказывал в донецком дворце молодежи «Юность» о том, как кардинально изменится жизнь в стране, и в том числе, - как уже через месяцы нефтегазовые вышки и платформы покроют побережье Черного моря. Что пройдет немного времени, и страна за считанные годы избавится от газовой зависимости от северного соседа. В этот момент ряд еще молодых и неискушенных журналистов, среди которых был и автор этого текста, искренне верили, что слова Виктора Андреевича действительно выльются в реальную реформу нефтегазовой отрасли.

А потом, с благословения Ющенко, между «Газпромом» и «Нафтогазом» появилась прокладка в виде RosUkrEnergo, через которую прошли миллиарды долларов, благополучно минуя бюджеты Украины и России.

Через три года премьер-министр Юлия Тимошенко подписала с Россией десятилетней кабальный договор, который предусматривал закупку огромных объемов газа по самым высоким в Европе ценам без права его перепродажи.

После этого казалось, что Украина подсела на газовую российскую иглу навсегда и, в том числе, по этой причине обречена навсегда идти в фарватере политики Кремля. Дело шло к экономическому банкротству с последующей перспективой скупки россиянами за газовые долги всех мало-мальски привлекательных активов в стране.

Ситуация радикально изменилась только после исторического выигрыша в Стокгольмском суде «Нафтогаза» у «Газпрома» в этом году. В результате вердикта кабальный контракт был расторгнут, а российский монополист обязан выплатить украинской компании 2,6 миллиарда долларов.

Зачем нам труба после Северного потока-2, или Как Украина может стать экспортером газа

В бесконечных дискуссиях об опасности для будущего украинского газотранспортного комплекса строительства газопровода «Северный поток-2» эксперты навязчиво убеждают украинцев — если не будет транзита российского газа, значит, и нашу газотранспортную систему можно сдавать чуть ли не на металлолом.

При этом замалчивается очевидный факт, что по запасам газа Украина занимает третье место в Европе. Только доказанные запасы составляют 1,2 трлн куб. м газа. Потенциальные запасы вообще оцениваются в фантастическую цифру в 25 триллионов кубометров.

По подсчетам директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина, уже в 20-е годы Украина способна занять 20% европейского рынка газа. Для этого нужно поставлять на него около 90 млрд куб. м газа.

При среднем дебите газовой скважины 150 тыс м куб. в сутки (а есть в Украине скважины, дающие и 1 млн), требуется в среднем около 1600 новых успешных скважин.

Чтобы достичь такого результата, нужно вложить немалую сумму - в 16 миллиардов долларов инвестиций. Однако на выходе ежегодный доход Украины только от экспорта газа может составить 20 миллиардов долларов. Напомним, что бюджет Украины на 2018 год не превышает суммы в 37 миллиардов долларов.

Понятно, чтобы достичь таких целей, нужна национальная стратегия и создание надлежащих условий для работы в Украине мировых лидеров нефтегазовой отрасли. Незадолго до войны компании Shell и Chevron пытались серьезно вести разведку на Юзовской площадке на Донбассе и Слобожанщине, делая ставку на добычу сланцевого газа. Но российская агрессия и украинская бюрократия заставили эти компании отказаться от амбициозных планов добычи газа в Украине. Некоторые эксперты даже утверждают, что одной из целей российской оккупации Донбасса, как раз и было уничтожение в зародыше планов Украины превратиться в новый газовый Клондайк.

Сегодня Украина имеет возможность не только обеспечить реальную энергонезависимость, но и вполне в обозримом будущем создать серьезную конкуренцию «Газпрому» на европейском рынке. Если, конечно, некоторые адепты «нового курса» вновь не убедят украинцев в том, что «дешевый газ» из России станет панацеей от их проблем. И тогда история украинского «нищего», уже почти тридцать лет дремлющего на золоте своих недр, будет актуальной еще очень долго.

Источник : https://www.0629.com