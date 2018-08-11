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В ЕС оценили закон об Антикоррупционном суде
Создание Высшего антикоррупционного суда означает существенный шаг в крайне важной борьбе с коррупцией в Украине, говорится в заявлении ЕСВД.
Европейская служба внешних действий заявила, что закон об Антикоррупционном суде с внесенными в него изменениями отвечет обязательствам Украины перед западными партнерами, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.
В завлении отмечается, что Брюссель ждет начала работы Антикоррупционного суда до конца текущего года и следит за проблемами в антикоррупционной прокуратуре.
"Это позитивный сдвиг, осуществленный в соответствии с международными обязательствами и на пользу украинским гражданам и бизнесу. Создание Высшего антикоррупционного суда означает существенный шаг в крайне важной борьбе с коррупцией, которую ведет Украина", - говорится в сообщении.
Больше, чем транши. Ущерб от коррупции в Украине
Европейская правда со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщает, что в Евросоюзе завершили юридический анализ принятого закона и убедились в отсутствии в нем скрытых проблем.
"Важно, чтобы целостность офиса антикоррупционного спецпрокурора и доверие к нему а также к его руководству было поддержано и усилено", - говорится в документе.
26 июля сообщалось, что МВФ одобрил обновленный план по Антикорсуду. Однако фонд отметил, что решение проблемы Антикоррупционного суда недостаточно для разблокировки следующего транша МВФ.
Теги: Донбасс, суд, прокуратура, фонд
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