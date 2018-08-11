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Ветеран АТО: приведите мне пример вооруженных сил, которые за четыре года из ничего превратились в образец для подражания
Для того, чтобы понять, какая у нас армия была 4 года назад нужно просто посмотреть на статистику. Март 2014 года. После двадцати трех лет независимости и процветания Украина вступает в войну с Россией. К защите страны приготовлено: БТР-60, 70, редко 80. Средства связи – советские КШМ (командно-штабные машины) Р-142, коротковолновые радиостанции Р-140-0,5 и радиорелейная станция Р-409, а также носимая за спиной Р-159. Все аналоговые. Эфир открытый. Слушай, не хочу. Каски СШ-68, невидимые бронежилеты и такие же невидимые беспилотники. Учитывая все это часть офицерского состава и даже один генерал перешли на сторону оккупантов не задумываясь. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет ветеран АТО, блогер Алексей Петров.
Он отмечает, что прошло четыре с половиной года. К сливанию Украины, о чем так громко визжат полезные «патриоты», приготовлено. К бэтэрам советской эпохи добавились БТР-3, БТР-4 и целая партия Спартанов, Кугуаров, Тритонов и еще множество разных боевых машин. Советские средства связи отправлены на свалку. На смену им пришли Мотороллы, Харрисы, Аселсаны. Две последние фирмы снабжают украинскую армия военными средствами связи. Кевларовый шлем и бронежилет у каждого солдата. Капитаны, кто в 2014 командовали ротами, сейчас уже подполковники. Помимо этого, начато собственное производство боеприпасов крупного калибра. Разработаны и приняты на вооружение ракетный комплекс «Ольха», «Гром-2», противокорабельные ракеты «Нептун», САУ «Богдана» (НАТОвский калибр 155 мм) и так далее.
«Армия не идеальная!», скажете вы! А приведите мне пример современных вооруженных сил, которые за четыре года из ничего превратились в образец для подражания. И это в условиях войны и хромающей экономики...», – написал блогер.
Теги: Донбасс, ветеран, Вооруженные Силы, АТО
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