Жители Украины смогут наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года в ночь на 13 августа

11.08.2018 19:08

Жители Украины смогут наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды - в ночь с 12 на 13 августа, - сообщает 112.ua.

Метеорный поток Персеиды, по данным Международной метеорной организации (ММО), появляется ежегодно в период примерно с 17 июля по 26 августа, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля.

Попадая в атмосферу нашей планеты, обломки породы сгорают в ней, прочерчивая то прямые сплошные, то прерывистые линии, то вспыхивая в виде вереницы, а иногда даже в виде одного или нескольких огненных шаров. В этот момент с Земли кажется, что радиант метеорного дождя расположен в созвездии Персея (отсюда и название звездопада).

Поскольку созвездие Персея находится примерно на 55 градусов севернее экватора, Персеиды лучше наблюдать в Северном полушарии.

Интенсивность звездопада Персеиды, как и любого другого, растет постепенно, достигает пика и затем спадает. Так, в этом году пик метеорного потока ожидается по киевскому времени с 20:00 12 августа и до 6:00 13 августа, однако астрономы не исключают, что и в последующий вечер зрелище может оказаться не менее красочным.

В ММО предполагают, что в этот раз на пике метеорного потока Персеиды в небе можно будет увидеть до 100 "падающих звезд" в час. Традиционно же активность звездопада на пике оценивается в 50-75 метеоров.

Для того, чтобы разглядеть Персеиды во всей красе, жителям мегаполисов астрономы рекомендуют выехать за пределы городских огней, ведь так будет более широкий угол обзора.

При этом для созерцания звездопада вовсе не понадобится специальное оборудование или какие-то навыки – Персеиды будут видны невооруженным глазом.

Единственное, что необходимо – ясное небо и удобная интерактивная карта метеорного потока, отмечают астрономы.