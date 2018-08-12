"Гражданская" война в Украине: в сети показали очередной "привет" из России

12.08.2018 12:10

У боевиков на Донбассе замечены новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российского производства, что в очередной раз опровергает заявления оккупантов о том, что в Украине якобы идет "гражданская война".

"28 июля в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы ("Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1") возле н. п. Чернухино (64 км к юго-западу от Луганска).

СММ впервые зафиксировала наличие всех четырех комплексов", - сообщается в отчете наблюдателей ОБСЕ, передает apostrophe.ua.

При этом в миссии добавили, что уже 2 августа беспилотник наблюдателей не зафиксировал эти системы.