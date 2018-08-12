Лавров назвал два условия для согласия на участие в саммите «нормандской четверки»

12.08.2018 22:31

Глава МИД России Сергей Лавров исключает возможность участия в саммите «нормандской четверки» до разведения вооруженных сил и средств вблизи Станицы Луганской и предоставления Донбассу «особого статуса».

Об этом передает «Интерфакс-Украина» и novosti.dn.ua.

«Мы за то, что „нормандская четверка“ работала активно, но чтобы эти встречи не заканчивались договоренностями, которые не выполняются», — сказал Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что в Станице Луганской так и не состоялось разведение сил, о чем призывали участники «нормандской четверки» после саммитов в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. Стороны отвели только свои позиции и вооружение в районе Петровского Донецкой области и Золотого Луганской области.

Лавров также обвинил в срыве разведения сил у Станицы украинскую сторону из-за условия соблюдения семидневного режима «тишины».

Второй договоренностью, которую необходимо соблюсти прежде, чем созывать саммит «нормандской четверки», Лавров назвал реализацию «формулы Штайнмайера» о способе введения в силу закона об «особом статусе» Донбасса.

«Поэтому мы попросили наших коллег, которые хотят нормандскую четверку вновь собирать на высшем уровне, все-таки хотя бы из уважения к главам государств сделать это после того, как предыдущие соглашения будут воплощены в жизнь», — сказал он.

Двумя неделями ранее Лавров также заявлял о том, что не видит смысла в проведении саммита «нормандской четверки», пока в зоне конфликта на Донбасса не произойдет разведение военных сил и средств вблизи Станицы Луганской.

В «нормандский формат» входят Германия, Франция, Украина и Россия.