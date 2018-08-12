Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе

12.08.2018 15:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе

С осени этого года на дорогах страны заработает система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил Алексей Белошицкий, первый замначальника Департамента патрульной полиции, пишет etcetera.
СИСТЕМА. На самых оживленных и аварийно опасных участках дорог будут устанавливаться стационарные камеры фиксации. Там, где движение менее активно, планируется установить антивандальные боксы. Камеры в них будут устанавливать время от времени. Кроме того, фиксировать нарушения ПДД смогут патрульные автомобили полиции.
НАРУШЕНИЯ. Фиксироваться и караться будут следующие виды нарушений:
— превышение скорости;
— проезд на запрещающий сигнал светофора;
— нарушение правил остановки и стоянки;
— нарушение запрета на выезд на встречную полосу;
— нарушение правил переезда через железную дорогу;
— проезд по тротуарам и пешеходным дорожкам.
ШТРАФЫ водителям будут приходить в виде рекомендованных писем с постановлением об уплате штрафа. Для тех, кто заплатит в течение 10 дней, предусмотрена скидка 50%. Если же водитель не перечислит деньги в течение 30 дней, взысканием штрафа займется уже исполнительная служба.



Теги: Донбасс, Европа, водитель, штраф
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх