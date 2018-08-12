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В Крыму остался исправно работать только один КППВ: названа причина происходящего
Украинцы, пересекающие границу, говорят о жутких перебоях с электричеством на проходных. Движение транспорта на пунктах въезда-выезда из Украины на оккупированный Крымский полуостров было затруднено.
Как сообщают в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины, проблема с пересечением границы была вызвана восстановлением базы данных украинской таможни. Именно из-за этого пропускной пункт "Каланчак" работает с перебоями, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
При этом пограничники утверждают, что скопления транспорта на КППВ нет. Кроме того, пешеходы, желающие пересечь границу, пропускаются в установленном порядке, без каких либо задержек. Сами граждане, которые попытались пересечь границу в пункте "Чаплинка",. сообщают о том, что на "пункте пропуска" оккупантов не пропускают ни пешеходов, ни транспортные средства.
Причиной стало отсутствие электроэнергии. Резервные источники у них также не работают, и когда ситуация изменится - не известно. Единственный КППВ, который работает в штатном режиме и без перебоев, -"Чонгар".
Теги: Украина, Донбасс, Крым, таможня, граница, база данных, электроэнергия, КПВВ, ГПСУ
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